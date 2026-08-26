OLİMPİK LYON FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE İÇİN TUR İHTİMALLERİ

4 EKSİK

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. MAÇ

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



104



50



31



23



148



107



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



47



18



15



14



68



53



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



305



121



67



117



415



425





GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

11 KEZ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA DEVLER LİGİ'NE GİDEMEDİ

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

SARI LACİVERTLİ EKİBİN "DEVLER LİGİ" PERFORMANSI

Sezon



O



G



B



M



A



Y



1996-97



6



2



1



3



3



6



2001-02



6



-



-



6



3



12



2004-05



6



3



-



3



10



13



2005-06



6



1



1



4



7



14



2007-08



10



5



2



3



15



14



2008-09



6



-



2



4



4



11



Toplam



40



11



6



23



42



70





ÜST ÜSTE 7 MAÇ KAYBETTİ

OLIMPIK LYON'LA 7.RANDEVU

Tarih



Maç



Skor



19.11.1959



Fenerbahçe-Nice



2-1



03.12.1959



Nice-Fenerbahçe



2-1



23.12.1959



Nice-Fenerbahçe



5-1



24.10.1973



Nice-Fenerbahçe



4-0



07.11.1973



Fenerbahçe-Nice



2-0



18.09.1985



Bordeaux-Fenerbahçe



2-3



02.11.1985



Fenerbahçe-Bordeaux



0-0



13.09.1994



Cannes-Fenerbahçe



4-0



27.09.1994



Fenerbahçe-Cannes



1-5



25.09.2001



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-1



17.10.2001



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



3-1



19.10.2004



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



1-3



03.11.2004



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



4-2



18.02.2010



Lille-Fenerbahçe



2-1



25.02.2010



Fenerbahçe-Lille



1-1



20.09.2012



Fenerbahçe-Marsilya



2-2



22.11.2012



Marsilya-Fenerbahçe



0-1



27.07.2016



Fenerbahçe-Monaco



2-1



03.08.2016



Monaco-Fenerbahçe



3-1



15.09.2022



Rennes-Fenerbahçe



2-2



27.10.2022



Fenerbahçe-Rennes



3-3



06.08.2024



Lille-Fenerbahçe



2-1



13.08.2024



Fenerbahçe-Lille



1-1



23.01.2025



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-0



02.10.2025



Fenerbahçe-Nice



2-1



18.08.2026 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe Parc OL'de karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu. Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3'üncü eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti. 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı. 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasında 1-1 berabere kaldı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 48. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Eşleşmenin ilk maçında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da grup ve lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle organizasyonda yer alamadı.Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda rakibine 1-0 ve 2-0'lık yenilgilerle boyun eğdi. Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibi atladı. Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti. "Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-2014 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi. Sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eğdi. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı. Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0'lık skorla karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, hedefine ulaşamadı. Fenerbahçe, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı.Fenerbahçe, UEFA kararıyla Süper Lig'de şampiyon olduğu 2 sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremedi. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gidemedi. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 27. randevusuna çıkacak. Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 32 gole Fransız ekipleri, 53 golle yanıt verdi.Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti. Sarı-lacivertli takım, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi. 1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı. 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde: