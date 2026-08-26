Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyr. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransız ekibi, mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam eden sözleşmesini 2029 veya 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.
PSG'nin, yeni sözleşme konusunda 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı ve transfer dönemi sona erdikten sonra görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
Dembele'nin yeni sözleşmesinin sorun olmayacağı ve yıldız futbolcunun da yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı yazıldı.
PSG'de bu sezon 3 maçta süre bulan Dembele, 1 asist yaptı.
PSG'nin, yeni sözleşme konusunda 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı ve transfer dönemi sona erdikten sonra görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
Dembele'nin yeni sözleşmesinin sorun olmayacağı ve yıldız futbolcunun da yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı yazıldı.
PSG'de bu sezon 3 maçta süre bulan Dembele, 1 asist yaptı.