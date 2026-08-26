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22:00
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Viking-Dinamo Zagreb
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NK Celje-Slovan Bratislava
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21:45
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26 Ağustos
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İsmail Kartal: "Final maçımız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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calendar 26 Ağustos 2026 20:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Final maçımız!'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal'ın maç önü sözleri şu şekilde:

İsmail Kartal, "Final maçımız. 18 yılın hasretine son vermek istediğimizi oyuncularla konuştuk. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz, taraftarımızı ve ülkemizi mutlu edecek. Ülke puanı için de önemli. Burada devam etmemiz, ligde şampiyonluk için de bize çok katkı sağlayacak. Maddi ve manevi olarak çok büyük anlamı var. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için sahada olacağız."





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