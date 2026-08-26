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Trabzonspor'a Nwaiwu şoku! UEFA'dan 2 maç ceza

Ferencvaros maçında 90+6. dakikada kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu, UEFA tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 21:04
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'a Nwaiwu şoku! UEFA'dan 2 maç ceza
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Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros karşısında 90+6. dakikada direkt kırmızı kart gören Nijeryalı savunmacıya 2 maç men cezası verdi.

Nwaiwu, bu ceza nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında forma giyemeyecek.



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