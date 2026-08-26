Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros karşısında 90+6. dakikada direkt kırmızı kart gören Nijeryalı savunmacıya 2 maç men cezası verdi.
Nwaiwu, bu ceza nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Nwaiwu, bu ceza nedeniyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında forma giyemeyecek.