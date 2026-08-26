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Chelsea'ye Emiliano Martinez önerisi

Juventus'a transferi iptal olan Emiliano Martinez, menajeri tarafından Chelsea'ye önerildi. Chelsea, Arjantinli kalecinin transferini değerlendirmeye aldı.

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calendar 26 Ağustos 2026 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'ye Emiliano Martinez önerisi
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Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, Chelsea'ye transfer olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Arjantinli file bekçisi, menajeri tarafından Chelsea'ye önerildi.

Chelsea, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transferini değerlendirmeye aldı.

Martinez'in Chelsea'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferde son kararı Londra kulübünün vereceği belirtildi.

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