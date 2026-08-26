Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez, Chelsea'ye transfer olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Juventus'a transferi gerçekleşmeyen Arjantinli file bekçisi, menajeri tarafından Chelsea'ye önerildi.
Chelsea, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transferini değerlendirmeye aldı.
Martinez'in Chelsea'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferde son kararı Londra kulübünün vereceği belirtildi.
Chelsea, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transferini değerlendirmeye aldı.
Martinez'in Chelsea'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferde son kararı Londra kulübünün vereceği belirtildi.