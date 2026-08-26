Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarla 4 sezon süren dönemini sözleşmesinin sona ermesiyle tamamladı.
Galatasaray'dan ayrılığının 17 Temmuz'da kesinleştiği belirtilen Arjantinli futbolcu, aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte henüz yeni bir kulüple anlaşmadı.
'KARİYERİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ'
Icardi'nin kulüp bulamaması Arjantin basınında da gündeme geldi. Haberde yıldız futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Bir ay, bir hafta sonra, Arjantinli forvet hala kimseyle sözleşme imzalamadı ve kariyeri, nasıl bir yol izleyeceği kimsenin bilmediği bir belirsizliğe girdi. Bu belirsizliğin, China Suarez ile olan ilişkisini etkileyebileceği, hatta tehlikeye atabileceği söyleniyor"
'ONU PAS GEÇİYORLAR'
Arjantin basınındaki haberde, kulüplerin Icardi'ye yaklaşımına ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.
"Kimse onun yeteneğinden veya korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor, ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan ayrılığının 17 Temmuz'da kesinleştiği belirtilen Arjantinli futbolcu, aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte henüz yeni bir kulüple anlaşmadı.
'KARİYERİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ'
Icardi'nin kulüp bulamaması Arjantin basınında da gündeme geldi. Haberde yıldız futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Bir ay, bir hafta sonra, Arjantinli forvet hala kimseyle sözleşme imzalamadı ve kariyeri, nasıl bir yol izleyeceği kimsenin bilmediği bir belirsizliğe girdi. Bu belirsizliğin, China Suarez ile olan ilişkisini etkileyebileceği, hatta tehlikeye atabileceği söyleniyor"
'ONU PAS GEÇİYORLAR'
Arjantin basınındaki haberde, kulüplerin Icardi'ye yaklaşımına ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.
"Kimse onun yeteneğinden veya korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor, ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verildi.