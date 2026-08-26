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Kings GM'i, Ben Simmons'ın antrenmanını izledi

Bir sezonluk aranın ardından NBA'e dönmeye çalışan Ben Simmons, Sacramento Kings'in radarına girdi. Kings genel menajeri Scott Perry'nin, eski All-Star oyuncunun Florida'da gerçekleştirdiği antrenmanı yerinde takip ettiği belirtildi.

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calendar 26 Ağustos 2026 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings GM'i, Ben Simmons'ın antrenmanını izledi
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Sacramento Kings, NBA'e dönmeye hazırlanan Ben Simmons'ı yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Carmichael Dave'in haberine göre Kings genel menajeri Scott Perry, salı günü Florida'da gerçekleştirilen ve Simmons'ın da yer aldığı bir antrenmanı izledi.

2025-26 sezonunun tamamını kaçıran 30 yaşındaki Simmons, son yıllarda yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından NBA kariyerine yeniden devam etmeye çalışıyor.

Avustralyalı oyuncu son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 karşılaşmaya çıkmış, 22.0 dakikada 5.0 sayı, 4.7 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı. Simmons bu dönemde saha içinden yüzde 52.0 isabetle oynamıştı.

Simmons'ın performansı Philadelphia 76ers'taki zirve döneminin oldukça gerisinde kalsa da, tecrübeli oyuncu kariyerinin ilk yıllarında NBA'in en önemli genç yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu.

2017-18 ile 2020-21 arasındaki dört tam sezonunun her birinde en az 14.3 sayı, 6.9 asist ve 7.2 ribaund ortalamalarına ulaşan Simmons, 2018'de Yılın Çaylağı seçilmiş ve 2019-2021 arasında üst üste üç kez All-Star olmuştu.

İki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilen Simmons, 2020-21 sezonunda Yılın Savunmacısı oylamasını da ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak o dönemden bu yana Simmons'ın en büyük problemi sahada kalabilmek oldu. 2021-22 sezonunda takımla yaşadığı sorunlar ve sırtındaki sakatlık nedeniyle hiç forma giyemeyen Simmons, sonraki iki sezonda sırasıyla yalnızca 42 ve 15 karşılaşmada oynayabildi.

Geçtiğimiz sezonu 22-60'lık dereceyle tamamlayarak NBA'in en kötü ikinci galibiyet yüzdesine sahip takımlarından biri olan Sacramento ise yaz döneminde kadrosunu gençleştirmeye ve finansal esneklik yaratmaya odaklandı.

Kings, DeMar DeRozan'ı serbest bırakırken Russell Westbrook da emeklilik kararı aldı. Sacramento ayrıca 2026 NBA Draftı'nın 7. sırasından Arkansas guardı Darius Acuff Jr.'ı seçti.

Perry'nin Simmons'ın antrenmanına katılması, Kings'in oyuncuya yönelik ilgisini dikkat çekici hale getirse de, bunun Sacramento'nun mutlaka Simmons'ı kadrosuna katacağı anlamına gelmediği vurgulandı.

Kings'in, Simmons'ın oyun kuruculuğu, fiziği ve savunmadaki çok yönlülüğünün genç çekirdeğiyle nasıl bir uyum sağlayabileceğini değerlendirdiği düşünülüyor.

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