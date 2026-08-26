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Juventus'u yıkan haber: Kenan Yıldız

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'u yıkan haber: Kenan Yıldız
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Juventus, Serie A'nın ilk haftasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Torino ekibinde forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı.

Yapılan son kontrollerin ardından Kenan'ın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bunun yanı sıra milli yıldızın ameliyat olması durumunda ise sürenin uzayacağı belirtilmişti.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, beklenen haberi resmen açıkladı. Haberde, Kenan Yıldız'ın ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Aralık ayında sahalara geri dönmesi beklenen Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

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