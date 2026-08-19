Esra Erol Ne Zaman Başlıyor? 2026-2027 Yeni Sezon Başlangıç Tarihi

ATV tarafından yapılan duyuruya göre Esra Erol'da, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Program, yeni sezonda da hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.

Esra Erol saat kaçta başlıyor?

Esra Erol'da yeni sezonda saat 16.00'da ATV ekranlarında olacak. Program hafta içi her gün canlı yayınla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Esra Erol yeni sezonda hangi konuları ele alacak?

Esra Erol'da yeni sezonda da aile sorunları, kayıp dosyaları, evlilik ve boşanma süreçleri ile izleyicilerden gelen çeşitli konular ele alınacak.

Programın yeni bölümlerinde hangi dosyaların işleneceği ise yayınlarla birlikte belli olacak.

Esra Erol yeni sezon ne zaman?

Esra Erol'da 2026-2027 yeni sezon bilgileri şöyle:

Tarih: 31 Ağustos 2026 Pazartesi

Saat: 16.00

Kanal: ATV

Yayın: Hafta içi her gün

Sonuç: Esra Erol ne zaman başlıyor?

Esra Erol'da, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da yeni sezonuyla ATV ekranlarında başlayacak. Program, hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.