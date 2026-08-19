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Real Betis'te anlaşma tamam: Troy Parrott

Real Betis, AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı golcü Troy Parrott'un transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki santrfor için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Betis'te anlaşma tamam: Troy Parrott
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Betis, 24 yaşındaki santrfor Troy Parrott'un transferi konusunda AZ Alkmaar ile el sıkıştı.

20 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Real Betis'in bu transfer için Hollanda temsilcisine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon AZ Alkmaar formasıyla 48 maça çıkan Parrott, 31 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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