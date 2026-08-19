Real Betis'te anlaşma tamam: Troy Parrott

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol ekibi, AZ Alkmaar forması giyen İrlandalı golcü Troy Parrott'un transferi için anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Betis, 24 yaşındaki santrfor Troy Parrott'un transferi konusunda AZ Alkmaar ile el sıkıştı.
20 MİLYON EUROYA ANLAŞMA
Real Betis'in bu transfer için Hollanda temsilcisine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon AZ Alkmaar formasıyla 48 maça çıkan Parrott, 31 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Betis, 24 yaşındaki santrfor Troy Parrott'un transferi konusunda AZ Alkmaar ile el sıkıştı.
20 MİLYON EUROYA ANLAŞMA
Real Betis'in bu transfer için Hollanda temsilcisine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon AZ Alkmaar formasıyla 48 maça çıkan Parrott, 31 gol 10 asistlik performans sergiledi.