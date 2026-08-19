Beverley: 'Medyanın eleştirileri Westbrook'un kariyerine zarar verdi'

NBA'in tecrübeli eski oyuncusu Patrick Beverley, Russell Westbrook'a yönelik yıllarca süren medya eleştirilerinin taraftarların ve NBA takımlarının yıldız oyuncuya bakışını değiştirdiğini ve kariyerinin son döneminde karşısına çıkan fırsatları olumsuz etkilediğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Westbrook'un 12 Ağustos'ta emekliliğini açıklamasının ardından konuşan Beverley, medya tarafından oluşturulan anlatının kamuoyundaki algıyı ve NBA organizasyonlarının kararlarını etkileyecek kadar güçlü hale geldiğini söyledi.
Beverley, "Bence medya o kadar güçlü ki taraftarların ona çeşitli yakıştırmalarda bulunmasına izin verdi. Taraftarların onun oyunu hakkında belirli fikirler oluşturmasını sağladı ve bu da takım sahiplerini, genel menajerleri ve başkanları ona belirli bir şekilde bakmaya zorladı." dedi.
Beverley ayrıca Westbrook'un üretkenliğine ve kariyerinde elde ettiği başarılara rağmen neden NBA'de bir başka fırsat bulamadığını sorguladı.
Westbrook'un durumunu ligdeki diğer guardlarla karşılaştıran Beverley, örnek olarak Lonnie Walker'ı gösterdi:
"NBA'deki guardlardan bahsettiğinizde, şu anda takımlarda oynayan oyunculara kesinlikle saygısızlık etmek istemiyorum. Ama Lonnie Walker'a bakıyorsunuz... Lonnie'ye karşı hiçbir saygısızlığım yok, kendisi iyi bir arkadaşım. Fakat o bir NBA takımında kendisine yer bulabiliyorsa, Russell Westbrook da hiç şüphesiz bir NBA takımında oynayabilirdi."
37 yaşındaki Westbrook, NBA'deki 18 sezonluk kariyerinin ardından emeklilik kararı aldı. Tecrübeli yıldız, kariyerinin son sezonu olan 2025-26'da Sacramento Kings formasıyla 40 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 12,8 sayı, 5,3 asist ve 3,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Westbrook, NBA tarihinin bireysel anlamda en üretken oyuncularından biri olarak kariyerini noktaladı. Normal sezonda yaptığı 209 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki rekorunu elinde bulunduran yıldız guard, Oklahoma City Thunder formasıyla sezonu triple-double ortalamasıyla tamamladığı 2017 yılında MVP ödülünü de kazanmıştı.
Normal sezonda toplam 1.301 karşılaşmaya çıkan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 8,0 asist ve 6,9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Toplam 27.176 sayı atan Westbrook, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında 14'üncü basamakta yer alırken, 10.351 asistle tüm zamanların asist listesinde beşinci sıraya yerleşti.
Westbrook ayrıca dokuz kez All-Star seçildi, birçok kez All-NBA takımlarında yer aldı, iki kez sayı kralı ve üç kez asist kralı oldu. NBA'in 75. Yıl Takımı'na seçilen Westbrook, 2012 yılında ABD Milli Takımı ile Olimpiyat altın madalyası da kazandı.
Beverley ile Westbrook'un kariyerleri boyunca süren dikkat çekici bir rekabeti de bulunuyordu. NBA'de 14 sezon geçiren Beverley; Houston, Clippers, Minnesota, Lakers, Chicago, Philadelphia, Milwaukee, Detroit ve diğer takımlarda forma giyerken, Westbrook kariyeri boyunca yedi farklı NBA organizasyonunda oynadı.
Beverley, "Bence medya o kadar güçlü ki taraftarların ona çeşitli yakıştırmalarda bulunmasına izin verdi. Taraftarların onun oyunu hakkında belirli fikirler oluşturmasını sağladı ve bu da takım sahiplerini, genel menajerleri ve başkanları ona belirli bir şekilde bakmaya zorladı." dedi.
Beverley ayrıca Westbrook'un üretkenliğine ve kariyerinde elde ettiği başarılara rağmen neden NBA'de bir başka fırsat bulamadığını sorguladı.
Westbrook'un durumunu ligdeki diğer guardlarla karşılaştıran Beverley, örnek olarak Lonnie Walker'ı gösterdi:
"NBA'deki guardlardan bahsettiğinizde, şu anda takımlarda oynayan oyunculara kesinlikle saygısızlık etmek istemiyorum. Ama Lonnie Walker'a bakıyorsunuz... Lonnie'ye karşı hiçbir saygısızlığım yok, kendisi iyi bir arkadaşım. Fakat o bir NBA takımında kendisine yer bulabiliyorsa, Russell Westbrook da hiç şüphesiz bir NBA takımında oynayabilirdi."
37 yaşındaki Westbrook, NBA'deki 18 sezonluk kariyerinin ardından emeklilik kararı aldı. Tecrübeli yıldız, kariyerinin son sezonu olan 2025-26'da Sacramento Kings formasıyla 40 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 12,8 sayı, 5,3 asist ve 3,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Westbrook, NBA tarihinin bireysel anlamda en üretken oyuncularından biri olarak kariyerini noktaladı. Normal sezonda yaptığı 209 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki rekorunu elinde bulunduran yıldız guard, Oklahoma City Thunder formasıyla sezonu triple-double ortalamasıyla tamamladığı 2017 yılında MVP ödülünü de kazanmıştı.
Normal sezonda toplam 1.301 karşılaşmaya çıkan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 8,0 asist ve 6,9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Toplam 27.176 sayı atan Westbrook, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında 14'üncü basamakta yer alırken, 10.351 asistle tüm zamanların asist listesinde beşinci sıraya yerleşti.
Westbrook ayrıca dokuz kez All-Star seçildi, birçok kez All-NBA takımlarında yer aldı, iki kez sayı kralı ve üç kez asist kralı oldu. NBA'in 75. Yıl Takımı'na seçilen Westbrook, 2012 yılında ABD Milli Takımı ile Olimpiyat altın madalyası da kazandı.
Beverley ile Westbrook'un kariyerleri boyunca süren dikkat çekici bir rekabeti de bulunuyordu. NBA'de 14 sezon geçiren Beverley; Houston, Clippers, Minnesota, Lakers, Chicago, Philadelphia, Milwaukee, Detroit ve diğer takımlarda forma giyerken, Westbrook kariyeri boyunca yedi farklı NBA organizasyonunda oynadı.