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Real Madrid'de Arda Güler ve Bellingham gündemi

Arda Güler, hazırlık kampındaki performansı ve Kylian Mbappe ile kurduğu uyumla öne çıktı. Ancak Jude Bellingham'ın takım içindeki konumu ve merkezde oynama tercihi, Jose Mourinho'nun önündeki önemli kararlardan biri olmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 19:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 19:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de Arda Güler ve Bellingham gündemi
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Üç yıl önce Real Madrid'e katılan Arda Güler, Cumartesi günü Espanyol ile oynanacak maçla sona erecek hazırlık kampının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Saf hücum orta saha pozisyonunda görev yapan Arda, özellikle Kylian Mbappe ile kurduğu uyumla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç oyuncunun, rakip savunmanın arkasına hareketlenen Mbappe'ye yaptığı asistler ve Fransız futbolcunun oyununu anlama becerisi, Real Madrid'in hücumunda önemli bir avantaj oluşturdu. Kanatlarda Vini ve Diomande'nin oynamasının beklendiği takımda, Mbappé'nin Vini veya Bellingham ile henüz yakalayamadığı iletişimi Arda ile kurması, Mourinho'nun alternatiflerini artırıyor.

BELLINGHAM'IN DÖNÜŞÜ

Arda Güler'in yükselen formuna rağmen Jude Bellingham'ın takım içindeki hiyerarşik konumu ve Real Madrid açısından taşıdığı önem devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır kendisini rahatsız eden omuz sakatlığını tamamen geride bırakan İngiliz oyuncu, Dünya Kupası'nda Harry Kane'in arkasında sergilediği performansla fiziksel açıdan yeniden en iyi seviyesine ulaştığını gösterdi.

Jose Mourinho, Bellingham'ın ideal mevkisinin geçen sezonki gibi ceza sahasından uzak veya kanatlara yakın bir rol olmadığını belirtiyor. Portekizli teknik adam, İngiliz oyuncuyu merkezde ve rakip ceza sahasına hücum etme özgürlüğüyle kullanmak istiyor.

Mourinho'nun hücum hattındaki tercihi, orta sahadaki çift pivot yapılanmasını da etkiliyor. Teorik olarak Bernardo Silva gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun, Valverde, Tchouaméni veya Camavinga gibi savunma yönü daha güçlü bir isimle desteklenmesi bekleniyor.

Bellingham'ın 10 numara pozisyonunda öncelikli seçenek olması, çok yönlülüğüyle Arda Güler'i oyun kurucu rolü için önemli bir alternatif haline getiriyor. Uzun sezon boyunca yaşanabilecek sakatlıklar, cezalar ve form durumları da Mourinho'nun tercihlerini etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Tek bir sisteme bağlı kalmayan Mourinho'nun, Arda Güler ve Bellingham'dan en yüksek verimi alabilmek için farklı seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor.

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