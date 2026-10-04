Hırvatistan için altın dönem bitiyor mu? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2018'de Dünya Kupası'nda final oynayan, 2022'de ise Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı için 2026 UEFA Uluslar Ligi kötü başladı.
EN AĞIR MAĞLUBİYETLERİNDEN!
Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hırvatlar, daha sonra ise İspanya'ya deplasmanda 4-1 kaybetti. Hırvatistan'ın sahasında İngiltere ile oynadığı maç ise dikkat çekti. Slaven Bilic'in takımı Hırvatistan, sahasında ağırladığı İngiltere'ye 7-0'lık skorla kaybetti ve tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldı.
Özellikle Dünya Kupaları'nda son dönemde yakaladığı başarıların ardından İspanya ve İngiltere maçlarında alınan farklı sonuçlar, Hırvatistan Milli Takımı için, "Altın çağ bitiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
LUKA MODRIC'TEN AÇIKLAMA
Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı ve en deneyimli yıldızı Luka Modric'ten de İngiltere maçının ardından dikkat çeken ifadeler geldi.
Deneyimli yıldız, "Agresifliğin, faullerin ve takım ruhunun eksik olduğu böyle bir performansa açıklama bulmak zor... 20 yıldır milli takımdayım ama ilk kez bir maçtan sonra utanç duyuyorum." dedi.
"ÇOK UTANIYORUM"
Modric, "İngiltere daha iyi olduğu için yenilebiliriz ancak bu şekilde kaybetmek ve yıllar boyunca kazandığımız itibarı mahvetmek kabul edilemez! Çok utanıyorum." sözlerini sarf etti.
41 yaşındaki futbolcu, "Futbol böyle oynanmaz! Sanki 4-5 oyuncumuz eksikmiş gibi bir his vardı. Felaket bir maçtı!" diye konuştu.
Luka Modric, "Birbirimizi suçlamamalıyız ya da suçlu aramamalıyız, aksine birleşmeliyiz. Bir maçtan sonra hiç böyle hissetmemiştim!" değerlendirmesini yaptı.
SIRADAKİ RAKİP İSPANYA!
Hırvatistan, İngiltere maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İspanya maçı için de mesaj veren Modric, "Birlikte olmalıyız çünkü bizi başka bir zor maç bekliyor. Gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. Böyle oynamak kabul edilemez." sözlerini sarf etti.
EN AĞIR MAĞLUBİYETLERİNDEN!
Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hırvatlar, daha sonra ise İspanya'ya deplasmanda 4-1 kaybetti. Hırvatistan'ın sahasında İngiltere ile oynadığı maç ise dikkat çekti. Slaven Bilic'in takımı Hırvatistan, sahasında ağırladığı İngiltere'ye 7-0'lık skorla kaybetti ve tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini aldı.
Özellikle Dünya Kupaları'nda son dönemde yakaladığı başarıların ardından İspanya ve İngiltere maçlarında alınan farklı sonuçlar, Hırvatistan Milli Takımı için, "Altın çağ bitiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
LUKA MODRIC'TEN AÇIKLAMA
Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı ve en deneyimli yıldızı Luka Modric'ten de İngiltere maçının ardından dikkat çeken ifadeler geldi.
Deneyimli yıldız, "Agresifliğin, faullerin ve takım ruhunun eksik olduğu böyle bir performansa açıklama bulmak zor... 20 yıldır milli takımdayım ama ilk kez bir maçtan sonra utanç duyuyorum." dedi.
"ÇOK UTANIYORUM"
Modric, "İngiltere daha iyi olduğu için yenilebiliriz ancak bu şekilde kaybetmek ve yıllar boyunca kazandığımız itibarı mahvetmek kabul edilemez! Çok utanıyorum." sözlerini sarf etti.
41 yaşındaki futbolcu, "Futbol böyle oynanmaz! Sanki 4-5 oyuncumuz eksikmiş gibi bir his vardı. Felaket bir maçtı!" diye konuştu.
Luka Modric, "Birbirimizi suçlamamalıyız ya da suçlu aramamalıyız, aksine birleşmeliyiz. Bir maçtan sonra hiç böyle hissetmemiştim!" değerlendirmesini yaptı.
SIRADAKİ RAKİP İSPANYA!
Hırvatistan, İngiltere maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İspanya maçı için de mesaj veren Modric, "Birlikte olmalıyız çünkü bizi başka bir zor maç bekliyor. Gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. Böyle oynamak kabul edilemez." sözlerini sarf etti.