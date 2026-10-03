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Galatasaraylı Jakobs için Senegal'den yeni açıklama

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un milli takımı bıraktığı yönündeki iddialara Senegal Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan yanıt geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 22:31
Haber: Sporx.com
Galatasaraylı Jakobs için Senegal'den yeni açıklama
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Senegal Teknik Direktörü Patrick Vieira'nın 18 Eylül'de açıkladığı ilk milli takım kadrosunda Jakobs'a yer vermemesi sonrası, 27 yaşındaki futbolcunun milli takım kariyerini sonlandırdığı öne sürülmüştü. Senegal basınında çıkan haberlerde, Jakobs'un kadroya çağrılmamasının ardından bu kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak oyuncu tarafından resmi bir açıklama gelmemişti.

VIEIRA'DAN JAKOBS AÇIKLAMASI

Senegal Teknik Direktörü Patrick Vieira, bugün yaptığı açıklamada Jakobs'un milli takımı bıraktığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Vieira, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Jakobs'un Senegal Milli Takımı'nı bıraktığı yönündeki haberlerin henüz doğrulanmadığı ortaya çıktı. Senegal basınında bugün yayımlanan haberlerde de Jakobs'un kararını kendisinin veya Senegal Futbol Federasyonu'nun resmi olarak doğrulamadığı belirtildi.

PAPE GUEYE: "DEVAM EDECEK"

Senegal Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Pape Gueye de Jakobs'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gueye, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek." diyerek tecrübeli futbolcunun milli takım kariyerinin sona ermediğini savundu.

33 KEZ SENEGAL FORMASI GİYDİ

2022 yılında Senegal Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan Jakobs, bugüne kadar 33 milli maçta görev yaptı. Galatasaraylı futbolcunun bu karşılaşmalarda golü bulunmuyor.

Jakobs, Senegal'in 2022 ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı. Ayrıca 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal kadrosunda görev yaptı.

KARAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Jakobs'un 18 Eylül'de Vieira'nın açıkladığı 29 kişilik kadroda yer almaması sonrası başlayan tartışma, Vieira'nın bugünkü sözleriyle farklı bir boyut kazandı. Yeni teknik adamın ilk kadrosunda Jakobs'un yanı sıra bazı tecrübeli isimler de yer almamıştı.

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