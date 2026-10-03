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Milli tenisçi Yankı Erel'den Jingshan Challenger'a yarı finalde veda

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'a yarı finalde veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Yankı Erel'den Jingshan Challenger'a yarı finalde veda
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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye 2-0 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng'i (ABD) 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye rakip oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger turnuvasının yarı final karşılaşmasında Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

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