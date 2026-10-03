Edin Dzeko milli takıma veda etti: 152 maç, 73 gol

Bosna Hersek'in "Elmas" lakaplı yıldızı Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 sona eren Uluslar Ligi maçında milli formayı son kez giydi. 63. dakikada alkışlarla oyundan çıkan Dzeko, 152 maç ve 73 golle milli takım kariyerini tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk eden Bosna Hersek'te Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Dzeko, karşılaşmanın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak Bosna Hersek Milli Takımı formasını son kez giydi.
İlk yarının sonlarına doğru Dzeko'nun attığı gol ise topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Bosna Hersekli taraftarlar, Dzeko'yu milli formayla son kez izlemek için stadyumu doldurdu. Stadyum çevresindeki sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerinde de taraftarların yer aldığı belirtildi.
Maçın ardından Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan deneyimli futbolcu, daha sonra sahayı dolaşarak taraftarlara veda etti.
152 MAÇTA 73 GOL
Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 152 kez giydi ve ülkesi adına 73 gol kaydetti.
Bosna Hersek futbolunun önemli isimlerinden Edin Dzeko, milli takım kariyerine nokta koydu.
🇧🇦 Bosnalı taraftarların Edin Džeko için açtığı pankart!pic.twitter.com/vtXep4aYFl
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk eden Bosna Hersek'te Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı.
63. DAKİKADA VEDA ETTİ
Bosna-Hersek - İsveç maçının 11. dakikası!
Stadyumun çevresindeki evlerden Edin Džeko için pankartlar açıldı ve meşaleler yakıldı. 🎇pic.twitter.com/FyADc8YEpR https://t.co/k1qbMVFoXU
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
Dzeko, karşılaşmanın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak Bosna Hersek Milli Takımı formasını son kez giydi.
İlk yarının sonlarına doğru Dzeko'nun attığı gol ise topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Bosna Elması Edin Dzeko'ya hak ettiği şekilde veda edildi.pic.twitter.com/sRgt7b6zlU https://t.co/7VYmxmrxdt
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
Bosna Hersekli taraftarlar, Dzeko'yu milli formayla son kez izlemek için stadyumu doldurdu. Stadyum çevresindeki sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerinde de taraftarların yer aldığı belirtildi.
Maçın ardından Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan deneyimli futbolcu, daha sonra sahayı dolaşarak taraftarlara veda etti.
152 MAÇTA 73 GOL
Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 152 kez giydi ve ülkesi adına 73 gol kaydetti.