Dün
BİTTİ
Ukrayna
0
Kuzey İrlanda
3
Dün
BİTTİ
Macaristan
1
Gürcistan
0
Dün
BİTTİ
Fransa
1
İtalya
1
Dün
BİTTİ
Belçika
3
Türkiye
0
Dün
BİTTİ
Kazakistan
1
Moldova
2
Dün
BİTTİ
Güney Kıbrıs
2
Ermenistan
0
Dün
BİTTİ
Letonya
1
Karadağ
2

Edin Dzeko milli takıma veda etti: 152 maç, 73 gol

Bosna Hersek'in "Elmas" lakaplı yıldızı Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 sona eren Uluslar Ligi maçında milli formayı son kez giydi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Edin Dzeko milli takıma veda etti: 152 maç, 73 gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bosna Hersek'in "Elmas" lakaplı yıldızı Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 sona eren Uluslar Ligi maçında milli formayı son kez giydi. 63. dakikada alkışlarla oyundan çıkan Dzeko, 152 maç ve 73 golle milli takım kariyerini tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bosna Hersek futbolunun önemli isimlerinden Edin Dzeko, milli takım kariyerine nokta koydu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk eden Bosna Hersek'te Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı.

63. DAKİKADA VEDA ETTİ

Dzeko, karşılaşmanın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak Bosna Hersek Milli Takımı formasını son kez giydi.

İlk yarının sonlarına doğru Dzeko'nun attığı gol ise topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bosna Hersekli taraftarlar, Dzeko'yu milli formayla son kez izlemek için stadyumu doldurdu. Stadyum çevresindeki sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerinde de taraftarların yer aldığı belirtildi.

Maçın ardından Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan deneyimli futbolcu, daha sonra sahayı dolaşarak taraftarlara veda etti.

152 MAÇTA 73 GOL

Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 152 kez giydi ve ülkesi adına 73 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.