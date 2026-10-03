Tielemans'tan De Bruyne övgüsü: 'İkinci gol muhteşemdi'

Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Youri Tielemans değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tielemans, Kevin De Bruyne'nin performansına övgüde bulunarak, "Kevin De Bruyne'nin muhteşem gollerinden keyif aldım. Özellikle ikinci gol muhteşemdi. İlk gol de güzeldi, ama köşeye attığı gol daha da güzeldi." ifadelerini kullandı.
"OYUNU DAHA İYİ KONTROL ETMELİYİZ"
Karşılaşmaya ilişkin genel değerlendirmesinde Tielemans, "Sahadan iyi ve olumlu bir hisle ayrılıyorum. Yine de bazı anlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bazen savunmamız çok açık kalıyordu ve topu çok çabuk kaybediyorduk. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz." dedi.
Belçikalı futbolcu, hücumdaki tercihlere de değinerek, "Son 30 metrede daha iyi seçimler yapabilirdik." sözlerini kullandı.
"FRANSA'YA BÜYÜK ÖZGÜVENLE GİDİYORUZ"
Tielemans, bir sonraki maç için ise, "Yine de Fransa'ya büyük bir özgüvenle gidiyoruz. Orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"OYUNU DAHA İYİ KONTROL ETMELİYİZ"
Karşılaşmaya ilişkin genel değerlendirmesinde Tielemans, "Sahadan iyi ve olumlu bir hisle ayrılıyorum. Yine de bazı anlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Bazen savunmamız çok açık kalıyordu ve topu çok çabuk kaybediyorduk. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz." dedi.
Belçikalı futbolcu, hücumdaki tercihlere de değinerek, "Son 30 metrede daha iyi seçimler yapabilirdik." sözlerini kullandı.
"FRANSA'YA BÜYÜK ÖZGÜVENLE GİDİYORUZ"
Tielemans, bir sonraki maç için ise, "Yine de Fransa'ya büyük bir özgüvenle gidiyoruz. Orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.