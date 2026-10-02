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Gürcistan
0
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Bizim Çocuklar'da son 6 maçın bilançosu ağır!

A Milli Futbol Takımımız, son 6 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bizim Çocuklar'da son 6 maçın bilançosu ağır!
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A Milli Futbol Takımı, son 6 karşılaşmasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye; Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Bizim Çocuklar, bu süreçteki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla elde etti.

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