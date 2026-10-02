Bizim Çocuklar'da son 6 maçın bilançosu ağır!

A Milli Futbol Takımı, son 6 karşılaşmasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye; Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
Bizim Çocuklar, bu süreçteki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla elde etti.
Bizim Çocuklar, bu süreçteki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla elde etti.
Son 6 maçta 5 kez yenildik.
❌0-2 Avustralya
❌0-1 Paraguay
✅3-2 ABD
❌0-1 Fransa
❌1-4 İtalya
❌0-3 Belçika https://t.co/wNZfIzSZoW pic.twitter.com/BQOU1qR470
— Sporx (@sporx) October 2, 2026