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Beşiktaş, EuroLeague'de Barcelona'ya karşı kayıp!

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında sahasında Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, EuroLeague'de Barcelona'ya karşı kayıp!
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Basketbol EuroLeague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dotson'ın basketleriyle ilk dakikaları önde geçen Beşiktaş karşısında kısa sürede kontrolü ele alan İspanyol ekibi 13-0'lık seriyle 7. dakikayı 20-8 üstünlükle geçti. Yaptığı etkili savunmayla uzun süre siyah-beyazlıların farkı kapatmasına izin vermeyen Barcelona, Wilbekin'in peş peşe basketlerine engel olamayınca fark 7 sayıya kadar inse de ilk çeyreği 25-17 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 3 sayıya indirdi. Savunmadaki direncini kısa sürede kaybeden siyah-beyazlı ekip, Barcelona'nın sayılarına cevap veremeyince konuk ekip, arayı açtı (27-37). Punter'ın skorer oyununun karşılığını alan Barcelona dış atışlarda da etkili olmayı başardı ve soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.



Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti de izledi.



Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Anne Panther (Almanya)

Beşiktaş: Dotson 11, Morgan 8, Brown 6, Nowell 10, Zizic 10, Dejulius 2, Metecan Birsen 6, Wilbekin 17, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 6, Berk Uğurlu

Barcelona: Punter 16, Robinson 9, Balcerowski 11, Minaya 5, Parra 7, Gibson 15, Martin 7, Umude 6, Brizuela 8, Nkamhoua 11, Nunez

1. Periyot: 17-25

Devre: 40-52

3. Periyot: 62-77

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