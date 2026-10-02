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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihi başarı elde etti

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2 bin 731 ELO puanına ulaşarak dünya sıralamasında 17. basamağa yükseldi ve 2 bin 730 barajını aşan en genç satranççı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihi başarı elde etti
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Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) ekim ayı reyting listesinde 17. basamağa yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı namağlup tamamlayan Yağız Kaan Erdoğmuş, 10 maçta 8 puan toplayarak 2 bin 731 ELO puanına ulaştı.

Milli sporcu, bu sonuçla dünya sıralamasında 17. basamağa yükseldi ve 2 bin 730 ELO puanı barajını aşan en genç satranççı ünvanını elde etti.

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