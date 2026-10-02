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Kocaelispor'dan Yasin Kol için çok sert tepki!

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, gözaltına alınan hakem Yasin Kol için çok sert bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 11:42
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Yasin Kol için çok sert tepki!
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Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor-Drogheda maçının ardından gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un para transferlerinin, miktarları ve paranın geliş-gidiş yönü itibarıyla yasa dışı bahis oynadığına işaret ettiği tespit edildi. Yasin Kol'un evinde perşembe gecesi arama yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, gözaltına alınan Yasin Kol ile ilgili Fanatik'e konuştu. Yasin Kol tarafından daha önce mağdur edildiklerini bildiren Başkurt, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu Yasin Kol, Kocaelispor u 1. Lig'den 2. Lig'e düşüren adamdır. Geçen sene ona tepki gösterdim diye 3 ay hak mahrumiyeti aldım. Allah herkese hak ettiğini yaşatır. Kocaelispor'un hakkını kim yediyse Allah beter etsin."

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