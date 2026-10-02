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Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da değerini katladı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerini peşine takan Chibuike Nwaiwu değerini üçe katladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:39
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da değerini katladı
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Trabzonspor'un 5.5 milyon Euro bonservisle geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfberger'den kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, piyasa değeri olarak uçuşa geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'da sergilediği performansla kısa sürede Nijerya Milli Takımı'na seçilen 22 yaşındaki stoper, transfermarkt'ın son güncellemesinde değerini 18 milyon Euro'ya çıkardı. Yaz döneminde Premier Lig kulüplerinin istediği Nwaiwu'nun, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda tutulmasına karar verilmişti.

Başarılı savunmacı ile ilgilenen takımların sayısı her geçen gün artarken, Trabzonspor Yönetimi devre arasında gelecek muhtemel tekliflere kapıyı kapatacak ve yaz dönemini işaret edecek.  

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