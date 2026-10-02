Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da değerini katladı

Trabzonspor'un 5.5 milyon Euro bonservisle geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfberger'den kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, piyasa değeri olarak uçuşa geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'da sergilediği performansla kısa sürede Nijerya Milli Takımı'na seçilen 22 yaşındaki stoper, transfermarkt'ın son güncellemesinde değerini 18 milyon Euro'ya çıkardı. Yaz döneminde Premier Lig kulüplerinin istediği Nwaiwu'nun, şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda tutulmasına karar verilmişti.
Başarılı savunmacı ile ilgilenen takımların sayısı her geçen gün artarken, Trabzonspor Yönetimi devre arasında gelecek muhtemel tekliflere kapıyı kapatacak ve yaz dönemini işaret edecek.
Başarılı savunmacı ile ilgilenen takımların sayısı her geçen gün artarken, Trabzonspor Yönetimi devre arasında gelecek muhtemel tekliflere kapıyı kapatacak ve yaz dönemini işaret edecek.