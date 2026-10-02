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Eski hakem Arda Kardeşler, ifadeye gitti!

Süper Lig'in eski hakemlerinden Arda Kardeşler, hakemler dosyası kapsamında ifade vermek için Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'ne gitti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eski hakem Arda Kardeşler, ifadeye gitti!
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Türk futbolunda olay yaratan hakemler dosyası kapsamında ifadesine başvurulan isimlerden biri eski hakem Arda Kardeşler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski hakem Kardeşler, hakemler dosyası kapsamında ifade vermek üzere Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'ne gitti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Ekim 2025'te Trabzonspor - Gaziantep FK maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından eleştirildi. O tarihten sonra resmi maçta görev alamayan Kardeşler, Şubat 2026'da Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa dilekçesini sunarak aktif hakemlik kariyerine son verdiğini bildirdi.

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