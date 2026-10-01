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Harry Kane'den Ballon d'Or için açıklama!

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanmanın kendisi için büyük bir başarı olacağını ancak sezona odaklandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Kane'den Ballon d'Or için açıklama!
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Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Ballon d'Or ödülüyle ilgili gelen sorulara cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz golcü, kulübü Bayern Münih ve takım arkadaşlarının ödül konusunda kendisine olan destekleriyle ilgili, "Bu beni gururlandırıyor. Takım arkadaşlarımın ve kulübün desteği için gerçekten minnettarım. Birlikte çok çalışıyoruz ve ben takım için elimden geleni yapıyorum. Beni bu kadar desteklemeleri harika bir şey; bunun için onlara teşekkür ederim." dedi.

Ballon d'Or ödülü bu yıl 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak. Kane, "Ödül töreni ilk kez Londra'da düzenlenecek. Kendi şehrinde bu ödülü kazanmak ve 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü alan ilk İngiliz futbolcu olmak senin için ne anlama gelir?" şeklindeki sorunun ardından, "Elbette, törenin Londra'da düzenlenecek olması benim için özel bir anlam taşıyor. Londralıyım, uzun süre orada yaşadım ve belki de bu iyi bir işarettir. Owen'dan sonra İngiltere'den pek çok olağanüstü futbolcu çıkmasına rağmen bu ödülü 20 yılı aşkın süredir hiçbir İngiliz oyuncu kazanamadı. Ballon d'Or'u kazanmak benim için muazzam bir başarı olur ancak şu anda bu sezon iyi performans göstermeye odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.

Ballon d'Or ödülünün favorilerinden biri olarak gösterilen 33 yaşındaki Kane, bu sezon Bayern Münih'te 7 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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