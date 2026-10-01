Gheorghe Hagi'den Galatasaray için paylaşım

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, sosyal medya hesabından kuruluşunun 121. yılını kutlayan sarı-kırmızılar için bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rumen efsane, sosyal medya hesabından, "Nice yıllara Galatasaray! Tarih, tutku ve başarıyla dolu 121 yıl! Senin hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarınızla birlikte nice kupalar kazanmanızı ve büyük sevinçler yaşamanızı diliyorum!" ifadelerini yazdı.
Bu gönderisine sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Hagi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bu gönderisine sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Hagi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.