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Gheorghe Hagi'den Galatasaray için paylaşım

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılılar için bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 15:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gheorghe Hagi'den Galatasaray için paylaşım
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, sosyal medya hesabından kuruluşunun 121. yılını kutlayan sarı-kırmızılar için bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rumen efsane, sosyal medya hesabından, "Nice yıllara Galatasaray! Tarih, tutku ve başarıyla dolu 121 yıl! Senin hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarınızla birlikte nice kupalar kazanmanızı ve büyük sevinçler yaşamanızı diliyorum!" ifadelerini yazdı.

Bu gönderisine sarı-kırmızı kalp emojileri de ekleyen Hagi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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