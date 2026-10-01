Carlos Cuesta'nın geleceği için kritik süre!

Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Carlos Cuesta'nın geleceği Brezilya'da netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vasco da Gama'nın Kolombiyalı savunmacıyı bonservisiyle kadrosuna katmak istemesi halinde Galatasaray'a 5.75 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Vasco'nun kısa süre önce Gabriel Pereira'yı transfer etmesi ise kafa karıştırdı.
Aralık ayına kadar göstereceği performans, Carlos Cuesta'nın kaderinde belirleyici olacak. Bu durumda Cuesta ya Türkiye'ye geri dönecek ya da Galatasaray'a bonservisiyle veda edecek.
27 yaşındaki Carlos Cuesta, kiralık olarak gittiği Vasco da Gama'da 48 maçta süre buldu. Kolombiyalı stoper, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Aralık ayına kadar göstereceği performans, Carlos Cuesta'nın kaderinde belirleyici olacak. Bu durumda Cuesta ya Türkiye'ye geri dönecek ya da Galatasaray'a bonservisiyle veda edecek.
27 yaşındaki Carlos Cuesta, kiralık olarak gittiği Vasco da Gama'da 48 maçta süre buldu. Kolombiyalı stoper, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 3 gol attı ve 3 asist yaptı.