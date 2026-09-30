Eda Erdem'den Şampiyonlar Ligi mesajı

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem hem milli takım hem de sarı-lacivertli gündeme dair Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kaptan Eda Erdem, İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı geri dönüşümüz ve Vargas'ın gözyaşlarıyla ilgili konuştu.
"VARGAS'IN AĞLADIĞINI GÖRDÜM"
"Şimdi ne kadar özetleyebilirim bilmiyorum. Avrupa Finali oynuyoruz, 2-1 gerideyiz. Benim hani istediğim oyunu ortaya koyamıyorum, takıma yardımcı olmam lazım. Çok stresli bir ortam var. Aynı zamanda Santarelli konuşmasını yapıyor. Dönüp baktığımda Vargas'ın ağladığını gördüm ve hani çok hem üzüldüm hem bu beni çok, hepimizi çok hırslandırdı."
"OYUNU KIRILMA ANIYDI"
"Çünkü hani tüm sezon en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışan bir pasör çaprazınız var. Oynadığı oyundan ya da durumdan memnun değil ve bunu hani duygularıyla dışa vuruyor. Vargas'a biz hepimiz o anda gerçekten yardım etmek istedik. Hani o an keşke dili olsa da anlatsa, nasıl söylenir bilmiyorum. Bence oyunun kırılma anlarının başında geliyor diyebilirim."
"REAKSİYON VERDİK"
"Çünkü takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdik. Ben zaten bunu çok seviyorum bizim takımla ilgili. Bizim hani konuşmamıza gerek yok. Bir bakış, bir hareket, bir temas bizim gerçekten tekrar alevlenmemize, o oyunu en iyi şekilde oynamamıza vesile oluyor. O dördüncü set... Üçüncü ile dördüncü set arasındaki o molada zaten oyunun gidişatını tamamıyla değiştirdi. Çok... Aklıma geldikçe de tekrar duygusallaşıyorum. Zaten ekrana da yansımış olan hırs ve duygusallık... Çok keyifli bir andı diyebilirim."
"FİNALİN BELGESELİ KESİNLİKLE OLMALI"
"Sonra dönüp baktığımda diyorum ki: Bu maçın, hani bu turnuvanın bir belgeseli olmalı evet ama bence bu maçın özelinde bir ayrı belgesel kesinlikle olmalı diye düşünüyorum."
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
"Her sene zaten Şampiyonlar Ligi rotasıyla çıkıyoruz ve ben hep söylüyorum; kariyerimde tekrardan bu forma altında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı çok istiyorum diye. Umarım o sene bu sene olur. Bahsettiğimiz gibi hani oyuncu rotasyonumuz çok kuvvetli, yabancı sporcularımız da bence çok kaliteli pozisyonlarında. Şampiyonlar Ligi'nin de en iddialı takımlarından biriyiz. Bu sene bence önemli olan takım olabilmek, bir olabilmek olacak bizim için. Ben buna inanıyorum.
Çünkü Stefano'nun oyun kalitesinde zaten herkesi en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmak var. Biz bu arkadaşlığı pekiştirirsek, birbirimize olan inancımızı ve güvenimizi sahada iletişimimizi yüksek tutarsak bu senenin de bence çok başarılı geçeceğini düşünüyorum.
"VARGAS'IN AĞLADIĞINI GÖRDÜM"
"Şimdi ne kadar özetleyebilirim bilmiyorum. Avrupa Finali oynuyoruz, 2-1 gerideyiz. Benim hani istediğim oyunu ortaya koyamıyorum, takıma yardımcı olmam lazım. Çok stresli bir ortam var. Aynı zamanda Santarelli konuşmasını yapıyor. Dönüp baktığımda Vargas'ın ağladığını gördüm ve hani çok hem üzüldüm hem bu beni çok, hepimizi çok hırslandırdı."
"OYUNU KIRILMA ANIYDI"
"Çünkü hani tüm sezon en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışan bir pasör çaprazınız var. Oynadığı oyundan ya da durumdan memnun değil ve bunu hani duygularıyla dışa vuruyor. Vargas'a biz hepimiz o anda gerçekten yardım etmek istedik. Hani o an keşke dili olsa da anlatsa, nasıl söylenir bilmiyorum. Bence oyunun kırılma anlarının başında geliyor diyebilirim."
"REAKSİYON VERDİK"
"Çünkü takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdik. Ben zaten bunu çok seviyorum bizim takımla ilgili. Bizim hani konuşmamıza gerek yok. Bir bakış, bir hareket, bir temas bizim gerçekten tekrar alevlenmemize, o oyunu en iyi şekilde oynamamıza vesile oluyor. O dördüncü set... Üçüncü ile dördüncü set arasındaki o molada zaten oyunun gidişatını tamamıyla değiştirdi. Çok... Aklıma geldikçe de tekrar duygusallaşıyorum. Zaten ekrana da yansımış olan hırs ve duygusallık... Çok keyifli bir andı diyebilirim."
"FİNALİN BELGESELİ KESİNLİKLE OLMALI"
"Sonra dönüp baktığımda diyorum ki: Bu maçın, hani bu turnuvanın bir belgeseli olmalı evet ama bence bu maçın özelinde bir ayrı belgesel kesinlikle olmalı diye düşünüyorum."
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
"Her sene zaten Şampiyonlar Ligi rotasıyla çıkıyoruz ve ben hep söylüyorum; kariyerimde tekrardan bu forma altında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı çok istiyorum diye. Umarım o sene bu sene olur. Bahsettiğimiz gibi hani oyuncu rotasyonumuz çok kuvvetli, yabancı sporcularımız da bence çok kaliteli pozisyonlarında. Şampiyonlar Ligi'nin de en iddialı takımlarından biriyiz. Bu sene bence önemli olan takım olabilmek, bir olabilmek olacak bizim için. Ben buna inanıyorum.
Çünkü Stefano'nun oyun kalitesinde zaten herkesi en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmak var. Biz bu arkadaşlığı pekiştirirsek, birbirimize olan inancımızı ve güvenimizi sahada iletişimimizi yüksek tutarsak bu senenin de bence çok başarılı geçeceğini düşünüyorum.