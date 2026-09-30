Süper Kupa tarihleri açıklandı!

TFF, Süper Kupa tarihlerini açıkladı. Süper Kupa'da yarı finaller 4-5 Ocak'ta final ise 9 Ocak'ta oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylï¿½l 2026 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylï¿½l 2026 14:43
Haber: Sporx.com
Süper Kupa tarihleri açıklandı!
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TFF, Süper Kupa tarihlerini açıkladı. Süper Kupa'da yarı finaller 4-5 Ocak'ta final ise 9 Ocak'ta oynanacak.

Maçların tarihlerini açıklayan federasyon, Süper Kupa'nın son kez 4 takımla düzenleneceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihleri belirlenmiştir.

Buna göre, yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacaktır.

Bu yıl son kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe karşılaşacaktır.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya geleceklerdir. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecektir. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa 2026'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar dileriz."

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Konyaspor
Fenerbahçe - Trabzonspor

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