Fenerbahçe'den gençlik operasyonu! Hedefte 3 yıldız

Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıçla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı.
Sezona yaş ortalaması yüksek bir kadroyla başlayan sarı-lacivertliler, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara da yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLİK OPERASYONU
Fenerbahçe'de milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.
Sarı-lacivertlilerin scout ekibi özellikle genç oyuncuları yakından takip ederken, farklı liglerde forma giyen gelecek vadeden isimler için raporlar hazırlanıyor.
İLK HEDEF ARDA ÇOLAK
Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe alırken, listenin öne çıkan isimlerinden biri Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu.
Genç forveti bir süredir izleyen Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgili fikirlerin olgunlaşmaya başladığı öğrenildi.
DİĞER ADAY OĞUZCAN ÇALIŞKAN
Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer isim ise Keçiörengücü'nün genç stoperi Oğuzcan Çalışkan.
Sezon başındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Oğuzcan'ın takibi bırakılmadı. Scout ekibinden gelen olumlu raporların ardından genç savunmacı yeniden listenin üst sıralarına çıktı.
FENERBAHÇE'DEN ENSAR KOÇAK TAKİBİ
Fenerbahçe'nin geleceğin yıldızları için yaptığı çalışmalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak oldu.
Sarı-lacivertli scoutların genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve Ensar Taha Koçak için hazırlanan raporun yönetime sunulduğu belirtildi.
Hoffenheim U17'de forma giyen genç stoperin, U17 Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çektiği ve Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik takip ettiği isimler arasında yer aldığı aktarıldı.
Sezona yaş ortalaması yüksek bir kadroyla başlayan sarı-lacivertliler, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara da yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLİK OPERASYONU
Fenerbahçe'de milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.
Sarı-lacivertlilerin scout ekibi özellikle genç oyuncuları yakından takip ederken, farklı liglerde forma giyen gelecek vadeden isimler için raporlar hazırlanıyor.
İLK HEDEF ARDA ÇOLAK
Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe alırken, listenin öne çıkan isimlerinden biri Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu.
Genç forveti bir süredir izleyen Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgili fikirlerin olgunlaşmaya başladığı öğrenildi.
DİĞER ADAY OĞUZCAN ÇALIŞKAN
Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer isim ise Keçiörengücü'nün genç stoperi Oğuzcan Çalışkan.
Sezon başındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Oğuzcan'ın takibi bırakılmadı. Scout ekibinden gelen olumlu raporların ardından genç savunmacı yeniden listenin üst sıralarına çıktı.
FENERBAHÇE'DEN ENSAR KOÇAK TAKİBİ
Fenerbahçe'nin geleceğin yıldızları için yaptığı çalışmalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak oldu.
Sarı-lacivertli scoutların genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve Ensar Taha Koçak için hazırlanan raporun yönetime sunulduğu belirtildi.
Hoffenheim U17'de forma giyen genç stoperin, U17 Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çektiği ve Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik takip ettiği isimler arasında yer aldığı aktarıldı.