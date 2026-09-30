İşte Mert Müldür'ün geri dönüş süresi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, sakatlığı sonrası ameliyat olan Mert Müldür'ün durumuyla ilgili de konuştu.
İsmail Kartal, milli futbolcunun 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti. Sarı-lacivertli teknik adam, "Mert Müldür 4-5 hafta içinde iyileşecek." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon sakatlığı öncesi 6 maçta forma bulmuştu.
İsmail Kartal, milli futbolcunun 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti. Sarı-lacivertli teknik adam, "Mert Müldür 4-5 hafta içinde iyileşecek." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon sakatlığı öncesi 6 maçta forma bulmuştu.