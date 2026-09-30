İşte Mert Müldür'ün geri dönüş süresi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı sonrası ameliyat olan Mert Müldür'ün 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.

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calendar 30 Eylï¿½l 2026 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylï¿½l 2026 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Mert Müldür'ün geri dönüş süresi!
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Mert Müldür
Mert Müldür
Fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adam, sakatlığı sonrası ameliyat olan Mert Müldür'ün durumuyla ilgili de konuştu.

İsmail Kartal, milli futbolcunun 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti. Sarı-lacivertli teknik adam, "Mert Müldür 4-5 hafta içinde iyileşecek." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon sakatlığı öncesi 6 maçta forma bulmuştu.  

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