Levent Mercan'a İsmail Kartal'dan 'Hazır ol' mesajı!

Fenerbahçe'de milli ara sonrasında başlayacak yoğun maç trafiği öncesi kadro planlaması sürüyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Levent Mercan'ın, Archie Brown'ın ardından yeniden forma şansı bulması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARTAL'DAN LEVENT'E MESAJ
Sol bekte Archie Brown'ın gerisinde kalan Levent Mercan, İngiliz oyuncunun hem savunmadaki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki kritik gol nedeniyle ilk 11'deki yerini alamadı.
Milli ara sonrasında yoğun bir maç trafiğine girecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Levent Mercan'a "Hazır ol" mesajı verdiği belirtildi.
6 MAÇTA 199 DAKİKA
Levent Mercan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta toplam 199 dakika süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Levent Mercan'ın, Archie Brown'ın ardından yeniden forma şansı bulması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARTAL'DAN LEVENT'E MESAJ
Sol bekte Archie Brown'ın gerisinde kalan Levent Mercan, İngiliz oyuncunun hem savunmadaki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki kritik gol nedeniyle ilk 11'deki yerini alamadı.
Milli ara sonrasında yoğun bir maç trafiğine girecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Levent Mercan'a "Hazır ol" mesajı verdiği belirtildi.
6 MAÇTA 199 DAKİKA
Levent Mercan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta toplam 199 dakika süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.