Levent Mercan'a İsmail Kartal'dan "Hazır ol" mesajı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Archie Brown'ın arkasında kalan Levent Mercan'a yoğun maç trafiği öncesi hazır olması gerektiği mesajını verdi.

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calendar 30 Eylül 2026 10:39
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Levent Mercan'a İsmail Kartal'dan 'Hazır ol' mesajı!
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Levent Mercan
Levent Mercan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de milli ara sonrasında başlayacak yoğun maç trafiği öncesi kadro planlaması sürüyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Levent Mercan'ın, Archie Brown'ın ardından yeniden forma şansı bulması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARTAL'DAN LEVENT'E MESAJ

Sol bekte Archie Brown'ın gerisinde kalan Levent Mercan, İngiliz oyuncunun hem savunmadaki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki kritik gol nedeniyle ilk 11'deki yerini alamadı.

Milli ara sonrasında yoğun bir maç trafiğine girecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Levent Mercan'a "Hazır ol" mesajı verdiği belirtildi.

6 MAÇTA 199 DAKİKA

Levent Mercan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta toplam 199 dakika süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
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