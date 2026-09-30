Galatasaray'da Aleksey Batrakov kararı

Galatasaray'da son Trabzonspor yenilgisi, teknik direktör Okan Buruk'ta da değişime neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güvendiği isimlerden vazgeçmeyen ve ezber oyunu bozmak istemeyen sarı-kırmızılı teknik adam, kötü gidiş nedeniyle yenilere sarılacak. Aleksey Batrakov 11'e hazırlanacak. Şu anda Portekiz Milli Takımı'nda olan Rafael Leao ile ilgili de yorgunluk durumuna göre karar verilecek.
Galatasaray, milli ara sonrası ilk lig maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada Trabzon maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'a PFDK bir maç ceza verdi ve hoca Kasımpaşa karşısında kulübede olmayacak.
Galatasaray, milli ara sonrası ilk lig maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada Trabzon maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'a PFDK bir maç ceza verdi ve hoca Kasımpaşa karşısında kulübede olmayacak.