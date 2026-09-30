Morata, Galatasaray'dan sonra golü unuttu!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata kariyerinde dibi gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2025 yılında Milan'dan Galatasaray'a gelen Alvaro Morata, sarı-kırmızılılardan sonra yalnızca bir kez ağları havalandırdı.
Gole hasret kalan Alvaro Morata, yeni takımı Leganes'te de taraftar tepkisini çekti.
2. LİG'E GİTTİ
GOL VE ASİST YOK!
Sezon başında Como'dan İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e imza atan İspanyol oyuncu, burada da istenen performansı veremedi.
33 yaşındaki yıldız, yeni takımında 4 maçta oynamasına rağmen gol ve asist katkısı yapamadı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Leganes taraftarları, deneyimli oyuncunun performansına dayanamayıp sahada yuhaladı.
Galatasaray'dan sonra Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde de 1 kez ağları havalandırmıştı.
Gole hasret kalan Alvaro Morata, yeni takımı Leganes'te de taraftar tepkisini çekti.
2. LİG'E GİTTİ
GOL VE ASİST YOK!
Sezon başında Como'dan İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e imza atan İspanyol oyuncu, burada da istenen performansı veremedi.
33 yaşındaki yıldız, yeni takımında 4 maçta oynamasına rağmen gol ve asist katkısı yapamadı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Leganes taraftarları, deneyimli oyuncunun performansına dayanamayıp sahada yuhaladı.
Galatasaray'dan sonra Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde de 1 kez ağları havalandırmıştı.
Álvaro Morata, mücadelenin 4. dakikasında bu sezonki ilk golüne yaklaştı ama gol pozisyonundan faydalanamadı! 👀 pic.twitter.com/93847bnYNH
— S Sport Plus (@ssportplustr) September 28, 2026