Morata, Galatasaray'dan sonra golü unuttu!

Galatasaray'ın eski golcüsü Alvaro Morata, gole hasret kaldı. Şu anda Leganes'te forma giyen 33 yaşındaki deneyimli golcü, taraftarın tepkisine maruz kaldı.

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calendar 30 Eylül 2026 09:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Morata, Galatasaray'dan sonra golü unuttu!
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata kariyerinde dibi gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2025 yılında Milan'dan Galatasaray'a gelen Alvaro Morata, sarı-kırmızılılardan sonra yalnızca bir kez ağları havalandırdı.

Gole hasret kalan Alvaro Morata, yeni takımı Leganes'te de taraftar tepkisini çekti.

2. LİG'E GİTTİ
GOL VE ASİST YOK!

Sezon başında Como'dan İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e imza atan İspanyol oyuncu, burada da istenen performansı veremedi.

33 yaşındaki yıldız, yeni takımında 4 maçta oynamasına rağmen gol ve asist katkısı yapamadı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Leganes taraftarları, deneyimli oyuncunun performansına dayanamayıp sahada yuhaladı.

Galatasaray'dan sonra Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde de 1 kez ağları havalandırmıştı.

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