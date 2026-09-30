Fenerbahçe, Minsk'i konuk ediyor!

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i ağırlıyor.

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calendar 30 Eylül 2026 10:15
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Minsk'i konuk ediyor!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TUR AVANTAJI FENERBAHÇE'DE

İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda oynanan ilk maçta Minsk'i 4-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasına 3 farklı galibiyetin avantajıyla çıkacak.

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