Fenerbahçe, Minsk'i konuk ediyor!

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TUR AVANTAJI FENERBAHÇE'DE
İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda oynanan ilk maçta Minsk'i 4-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasına 3 farklı galibiyetin avantajıyla çıkacak.
İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda oynanan ilk maçta Minsk'i 4-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasına 3 farklı galibiyetin avantajıyla çıkacak.