Galatasaray'da kayıplar mercek altında!

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, saha içinde yaşanan performans düşüklüğüne çözüm bulmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bu doğrultuda ekibiyle birlikte detaylı bir analiz çalışması başlattı.

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calendar 30 Eylül 2026 11:07
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kayıplar mercek altında!
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Milli araya öncesi liderliği kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın ilk periyotta yaşadığı puan kayıplarına odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporting ve Trabzonspor deplasmanlarında alınan yenilgileri aklından çıkaramayan başarılı teknik adam, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.

Okan Buruk'un, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi.

İKİ MAÇ MASAYA YATIRILDI

Sezonun hemen başındaki üst üste gidilen iki zorlu deplasmanda alınan kayıplar masaya yatırıldı.

Alınan yenilgilerdeki konsantrasyon sorunu, rakibi karşılamadaki aksaklıklar ve bireysel formsuzluklar da Buruk'un merceği altında.

Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, hem lige hem de Avrupa'ya güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.  

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