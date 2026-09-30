Fenerbahçe maçının geliri Karabağ'a!

Fenerbahçe, 3 Ekim'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmadan elde edilecek gelir, Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na aktarılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GELİR FONA BAĞIŞLANACAK
Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının gelirinin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı.
Söz konusu anlaşma, Halk Kurtuluş Fonu Yürütme Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev tarafından imzalandı.
Karşılaşmadan elde edilecek gelir, Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na aktarılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GELİR FONA BAĞIŞLANACAK
Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının gelirinin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı.
Söz konusu anlaşma, Halk Kurtuluş Fonu Yürütme Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev tarafından imzalandı.
📢Fenerbahçe, milli ara kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. https://t.co/OqWZkc8Xij pic.twitter.com/me6NuBelQF
— Sporx (@sporx) September 25, 2026