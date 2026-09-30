Fenerbahçe maçının geliri Karabağ'a!

Fenerbahçe'nin Turan Tovuz ile oynayacağı hazırlık maçının geliri, Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacak.

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calendar 30 Eylül 2026 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe maçının geliri Karabağ'a!
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Fenerbahçe, 3 Ekim'de Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan elde edilecek gelir, Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na aktarılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GELİR FONA BAĞIŞLANACAK

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının gelirinin Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı.

Söz konusu anlaşma, Halk Kurtuluş Fonu Yürütme Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev tarafından imzalandı.



 
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