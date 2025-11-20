Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 11:26 -
Güncelleme Tarihi:
20 Kasım 2025 11:26
2026'da seçim var mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?
Türkiye Cumhuriyeti'nde her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimi yapılmaktadır. Son günlerde ise bir sonraki seçimin ne zaman yapılacağına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Önümüzdeki seçimde hangi isimlerin aday olacağı ise merak edilen diğer bir konu. Son olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı. En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2'lik oy oranıyla en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Peki bir sonraki seçim ne zaman olacak?
Mevcut anayasa ve seçim kanunlarına göre, Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin normal tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar günü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 5 yıllık görev süresi bu tarihte doluyor. Ancak siyasi atmosfer, bu tarihin öne çekilme ihtimalini masada tutuyor.
Neden 2026 Konuşuluyor? "Adaylık" Düğümü
Siyaset bilimciler ve hukukçulara göre, erken seçim tartışmalarının ana odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı bulunuyor. Anayasaya göre bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Ancak Anayasa'nın 116. maddesi, "Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde" mevcut Cumhurbaşkanının tekrar aday olabileceğini belirtiyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi için TBMM'de 360 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor. İktidar bloğunun (Cumhur İttifakı) tek başına bu sayıya ulaşamaması, muhalefet ile bir "seçim tarihi pazarlığını" zorunlu kılıyor.
Muhalefetin Tavrı ve "Kırmızı Çizgi" Ana muhalefet partisi CHP, uzun süredir "Kasım 2025" tarihini işaret ederek erken seçim çağrısında bulunmuştu. CHP Lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak için seçimin en geç 2026 yılı içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde 2027 veya 2028'de yapılacak bir seçime destek vermeyeceklerini ima etmişti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ekonomik gidişatı işaret ederek, "Milletin önüne en geç 2026 ilkbaharında sandık konulmalıdır" çağrısını yineledi.
Senaryolar Neler? Kulislerde konuşulan iki baskın senaryo bulunuyor:
2026 Sonbaharı: Ekonomik toparlanma emarelerinin görülmesi halinde, iktidarın muhalefeti de ikna ederek 2026 Kasım ayında sandığa gitmesi.
2027 İlkbaharı: Seçimin normal tarihinden tam bir yıl önce yapılarak, hem "baskın seçim" havasından uzaklaşılması hem de adaylık sorununun çözülmesi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.