2026'da seçim var mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Mevcut anayasa ve seçim kanunlarına göre, Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin normal tarihi 7 Mayıs 2028 Pazar günü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 5 yıllık görev süresi bu tarihte doluyor. Ancak siyasi atmosfer, bu tarihin öne çekilme ihtimalini masada tutuyor.

Neden 2026 Konuşuluyor? "Adaylık" Düğümü



Siyaset bilimciler ve hukukçulara göre, erken seçim tartışmalarının ana odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı bulunuyor. Anayasaya göre bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Ancak Anayasa'nın 116. maddesi, "Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde" mevcut Cumhurbaşkanının tekrar aday olabileceğini belirtiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi için TBMM'de 360 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor. İktidar bloğunun (Cumhur İttifakı) tek başına bu sayıya ulaşamaması, muhalefet ile bir "seçim tarihi pazarlığını" zorunlu kılıyor.

Muhalefetin Tavrı ve "Kırmızı Çizgi" Ana muhalefet partisi CHP, uzun süredir "Kasım 2025" tarihini işaret ederek erken seçim çağrısında bulunmuştu. CHP Lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak için seçimin en geç 2026 yılı içinde yapılması gerektiğini, aksi takdirde 2027 veya 2028'de yapılacak bir seçime destek vermeyeceklerini ima etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ekonomik gidişatı işaret ederek, "Milletin önüne en geç 2026 ilkbaharında sandık konulmalıdır" çağrısını yineledi.

2026 Sonbaharı: Ekonomik toparlanma emarelerinin görülmesi halinde, iktidarın muhalefeti de ikna ederek 2026 Kasım ayında sandığa gitmesi.

2027 İlkbaharı: Seçimin normal tarihinden tam bir yıl önce yapılarak, hem "baskın seçim" havasından uzaklaşılması hem de adaylık sorununun çözülmesi.