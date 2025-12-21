Ertan Torunoğulları'ndan transfer ve şampiyonluk açıklaması

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları ise Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Ertan Torunoğulları, "Biz şampiyon olacağız diyoruz. Şampiyon olacağız yani! Başkanımız da geldi takımımız da gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Şampiyon olacağız." dedi.
"TARAFTARIMIZA YAKIŞIR TRANSFERLER OLACAK"
Transfer açıklamasında da bulunan Torunoğulları, "Taraftarımız rahat olsun transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımıza yakışır transferler olacak." ifadelerini kullandı.
