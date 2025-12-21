20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-2
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
2-1
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
2-0
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
4-1
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-1

Ertan Torunoğulları'ndan transfer ve şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, şampiyonluk iddiasında bulundu ve Fenerbahçe taraftarına yakışacak transferler yapacaklarını söyledi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları ise Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Ertan Torunoğulları, "Biz şampiyon olacağız diyoruz. Şampiyon olacağız yani! Başkanımız da geldi takımımız da gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Şampiyon olacağız." dedi.

"TARAFTARIMIZA YAKIŞIR TRANSFERLER OLACAK"

Transfer açıklamasında da bulunan Torunoğulları, "Taraftarımız rahat olsun transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımıza yakışır transferler olacak." ifadelerini kullandı.  

  
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
