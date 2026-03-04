Yusuf Dikeç'ten altın madalya

Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyon, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı takım, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Bu sonuçla Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) tamamladı.