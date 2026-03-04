Memphis Grizzlies'in genç pivotu Zach Edey, sol ayak bileğinde uzun süredir devam eden rahatsızlık ve kemik stresini gidermek amacıyla sezonu kapatan bir ameliyat geçirdi.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun gelecek sezon öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi.



Kanadalı uzun oyuncu, 2025-26 sezonunda yalnızca 11 maçta forma giyebildi. Edey bu karşılaşmalarda 13.6 sayı, 11.1 ribaund ve 1.9 blok ortalamalarıyla oynayarak sınırlı süre almasına rağmen etkili bir performans sergiledi.



Memphis Grizzlies, 2 yıl önce düzenlenen NBA Draftı'nda 7 feet 3 inç (yaklaşık 2.21 metre) boyundaki pivotu 9. sıradan seçmişti. Kulüp, sezon ortasında Jaren Jackson Jr. ile yollarını ayırmasının ardından ve yıldız guard Ja Morant'ın geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Edey'i organizasyonun uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyor.



Batı Konferansı'nda şu anda 11. sırada bulunan Memphis, play-in turnuvasına kalabilmek için son sıradaki Portland Trail Blazers'ın beş galibiyet gerisinde bulunuyor.



