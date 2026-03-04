04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Zach Edey sezonu kapattı

Memphis Grizzlies'in genç pivotu Zach Edey, sol ayak bileğinde uzun süredir devam eden rahatsızlık ve kemik stresini gidermek amacıyla sezonu kapatan bir ameliyat geçirdi.

Zach Edey sezonu kapattı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun gelecek sezon öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi.

Kanadalı uzun oyuncu, 2025-26 sezonunda yalnızca 11 maçta forma giyebildi. Edey bu karşılaşmalarda 13.6 sayı, 11.1 ribaund ve 1.9 blok ortalamalarıyla oynayarak sınırlı süre almasına rağmen etkili bir performans sergiledi.

Memphis Grizzlies, 2 yıl önce düzenlenen NBA Draftı'nda 7 feet 3 inç (yaklaşık 2.21 metre) boyundaki pivotu 9. sıradan seçmişti. Kulüp, sezon ortasında Jaren Jackson Jr. ile yollarını ayırmasının ardından ve yıldız guard Ja Morant'ın geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Edey'i organizasyonun uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Batı Konferansı'nda şu anda 11. sırada bulunan Memphis, play-in turnuvasına kalabilmek için son sıradaki Portland Trail Blazers'ın beş galibiyet gerisinde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
