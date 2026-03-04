04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!

Orkun Kökçü, son 6 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla formunun zirvesine çıkarken Galatasaray derbisinde üç büyüklere karşı ilk skor katkısını vermeyi hedefliyor.

calendar 04 Mart 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın kaptanı, forma giydiği son 6 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi. 

Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, gözünü cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevirdi.

DERBİDE İLK PEŞİNDE

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında gol ya da asist katkısı veremeyen Orkun Kökçü, söz konusu karşılaşmalardan birinde 26. dakikada gördüğü kırmızı kartla da gündeme gelmişti.

Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da skora katkı sağlayamayan milli futbolcu, bu kez derbide tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

PERFORMANSI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
