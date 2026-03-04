Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!

Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın kaptanı, forma giydiği son 6 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi.



Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, gözünü cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevirdi.



DERBİDE İLK PEŞİNDE



Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında gol ya da asist katkısı veremeyen Orkun Kökçü, söz konusu karşılaşmalardan birinde 26. dakikada gördüğü kırmızı kartla da gündeme gelmişti.



Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da skora katkı sağlayamayan milli futbolcu, bu kez derbide tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.



PERFORMANSI



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü, bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.







