Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder ile özel görüşme!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, beklenen performansı henüz sahaya tam olarak yansıtamayan Cengiz Ünder ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Tecrübeli teknik adamın, milli futbolcudan temposunu yükseltmesini ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.



"KALİTEN ORTADA"



Yalçın'ın görüşmede Cengiz Ünder'e, "Kaliten ortada ama bunu sahaya daha fazla yansıtmalısın" mesajını verdiği ifade edildi.



Teknik heyetin, deneyimli kanat oyuncusunun yükselen performansıyla takımın hücum gücüne daha fazla katkı sağlamasını beklediği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.







