Fenerbahçe'de üst üste gelen puan kayıpları takımda moralleri düşürürken, kaptanlar devreye girdi.
Sarı-lacivertli ekipte takımın yıldız isimleri ve kaptanları, soyunma odasında sorumluluk aldı. Milan Skriniar ile Marco Asensio, takım arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yaparak oyuncuları motive etmeye başladı.
Zorlukların üstesinden birlikte geleceklerine inanan sarı-lacivertli futbolcuların, yeniden kenetlenerek kötü gidişe son vermek için söz verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de kaptanlar dümende
Fenerbahçe'de puan kayıpları sonrası kaptanlar Milan Skriniar ve Marco Asensio soyunma odasında takımı motive etmek için toplantılar yaptı.
Fenerbahçe'de üst üste gelen puan kayıpları takımda moralleri düşürürken, kaptanlar devreye girdi.
