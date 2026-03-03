Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-2 kazandı.
Trabzonspor'un ilk golünü 6. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Trabzonspor'da ise Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada ağları havalandırdı ve skora yeniden denge geldi.
Dakikalar 84'ü gösterirken Paul Onuachu, Trabzonspor'u yeniden öne geçirirken , 85. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 9 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.
Başakşehir ise 6 puanla grubu 4. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.
RAKİP BELLİ DEĞİL
Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak ve çeyrek finale ulaşan tüm takımlar bu maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ilerleyen günlerde yapılan kura çekimiyle belli olacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler ise henüz belli değil.
PENALTI KARARI, VAR SONUCU FAUL'E DÖNDÜ
RAMS Başakşehir'de Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın, Ba'nın müdahalesi sonucunda yerde kalması üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Hakem Ergün, Ba'yı da kırmızı kartla cezalandırdı.
Ozan Ergün, VAR hakemlerinin uyarısının ardından pozisyonun ceza sahası içinde olmadığı gerekçesiyle kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
LÖVİK YERİNE MUSTAFA 11'DE
Trabzonspor'da esame listesinde ilk 11'de bulunan Mathias Lövik, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Maç öncesinde ısınma esnasında sağ üst arka adalesinde gerginlik hissettiği öğrenilen Norveçli futbolcunun yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada hücum yönünün sağından Muçi'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte, altıpas içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
43. dakikada Augusto'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda top, kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, son olarak altıpasın sağında Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun, köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
66. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen atakta topla hareketlenen Da Costa'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Brnic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
69. dakikada bordo-mavililer beraberliği yakaladı. Soldan topla ceza yayına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
78. dakikada Zubkov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ozan Tufan, ceza sahası dışında karşı karşıya pozisyonda Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem, Ba'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
83. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasından aldığı topla hareketlenen Onuachu, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3
84. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Ozan Tufan'a çarparak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 59 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Operi, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Kemen (Dk. 83 Berat Özdemir), Fayzullayev, Shomurodov, Brnic (Dk. 71 Yusuf Sarı), Da Costa (Dk. 71 Selke)
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Oulai), Bouchouari (Dk. 90+1 Salih Malkoçoğlu), Nwakaeme (Dk. 75 Ozan Tufan), Umut Nayir (Dk. 65 Onuachu), Augusto (Dk. 65 Zubkov)
Goller: Dk. 6 Augusto, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onuachu, Dk. 84 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 46 Da Costa, Dk. 66 Brnic (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 78 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 38 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Savic, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor)
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-2 kazandı.
Trabzonspor'un ilk golünü 6. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Başakşehir'de Nuno Da Costa, 46. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Trabzonspor, Başakşehir karşısında Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 önde.pic.twitter.com/fHLVotZeQG
— Sporx (@sporx) March 3, 2026
Mücadelenin 66. dakikasında Başakşehir, Ivan Brnic'le bir gol daha attı ve 2-1 öne geçti.
📽️Başakşehir, Trabzonspor karşısında Nuno Da Costa ile beraberliği yakalıyor. pic.twitter.com/orLutL2lil
— Sporx (@sporx) March 3, 2026
Trabzonspor'da ise Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada ağları havalandırdı ve skora yeniden denge geldi.
79. dakikada Başakşehir'de Ousseynou Ba direkt kırmızı kart gördü.
Mustafa Eskihellaç'tan nefis gol! 🚀pic.twitter.com/QMkP4Th53A
— Sporx (@sporx) March 3, 2026
Dakikalar 84'ü gösterirken Paul Onuachu, Trabzonspor'u yeniden öne geçirirken , 85. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 9 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.
Başakşehir ise 6 puanla grubu 4. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.
RAKİP BELLİ DEĞİL
Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak ve çeyrek finale ulaşan tüm takımlar bu maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ilerleyen günlerde yapılan kura çekimiyle belli olacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler ise henüz belli değil.
PENALTI KARARI, VAR SONUCU FAUL'E DÖNDÜ
RAMS Başakşehir'de Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın, Ba'nın müdahalesi sonucunda yerde kalması üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, penaltı kararı verdi. Hakem Ergün, Ba'yı da kırmızı kartla cezalandırdı.
Ozan Ergün, VAR hakemlerinin uyarısının ardından pozisyonun ceza sahası içinde olmadığı gerekçesiyle kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
LÖVİK YERİNE MUSTAFA 11'DE
Trabzonspor'da esame listesinde ilk 11'de bulunan Mathias Lövik, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Maç öncesinde ısınma esnasında sağ üst arka adalesinde gerginlik hissettiği öğrenilen Norveçli futbolcunun yerine Mustafa Eskihellaç ilk 11'de yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada hücum yönünün sağından Muçi'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte, altıpas içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
43. dakikada Augusto'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda top, kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, son olarak altıpasın sağında Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun, köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
66. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen atakta topla hareketlenen Da Costa'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Brnic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
69. dakikada bordo-mavililer beraberliği yakaladı. Soldan topla ceza yayına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
78. dakikada Zubkov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ozan Tufan, ceza sahası dışında karşı karşıya pozisyonda Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem, Ba'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
83. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasından aldığı topla hareketlenen Onuachu, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3
84. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Ozan Tufan'a çarparak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 59 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Operi, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Kemen (Dk. 83 Berat Özdemir), Fayzullayev, Shomurodov, Brnic (Dk. 71 Yusuf Sarı), Da Costa (Dk. 71 Selke)
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Oulai), Bouchouari (Dk. 90+1 Salih Malkoçoğlu), Nwakaeme (Dk. 75 Ozan Tufan), Umut Nayir (Dk. 65 Onuachu), Augusto (Dk. 65 Zubkov)
Goller: Dk. 6 Augusto, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onuachu, Dk. 84 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 46 Da Costa, Dk. 66 Brnic (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 78 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 38 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Savic, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor)