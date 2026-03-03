03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Milli tenisçilerin yer aldığı turnuva, güvenlik nedeniyle durduruldu!

Birleşik Arap Emirlikler'inde düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası güvenlik nedeniyle yarıda kaldı.

calendar 03 Mart 2026 18:37
Haber: AA
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel'in son durumuna dair açıklama yaptı.

TTF, Füceyre kentinin ev sahipliği yaptığı, ATP Challenger 50 düzeyindeki organizasyonda elemelerin final turundaki maçların güvenlik alarmı nedeniyle durdurulması sonrası açıklamada bulundu.

Federasyonun duyurusunda, sporcuların bağlı olduğu Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ve ENKA Spor Kulübü yetkilileriyle beraber sürecin takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvaları için bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ve ekipleri ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün sağlığı, güvenliği ve iyi oluşları önceliğimizdir. Tüm acil ihtiyaçların düzenli olarak karşılanması konusunda destek sağlayan ekiplerle de düzenli iletişim içerisindeyiz. Bu aşamada seyahat düzenlemeleri, havayolu operasyonları ve resmi yönergeler doğrultusunda sürekli olarak yetkili makamlar ile görüşmeleri sürdürmekteyiz. Koşullar elverdiğinde değerli oyuncularımızın ve ekiplerimizin güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için söz konusu şartları yetkili makamlar ile görüşmekteyiz."

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür edilerek "Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız, Katar ve Abu Dabi Büyükelçilerimizin en üst seviyedeki desteği ve koordinasyonuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri değerlendirmeye ve düzenli olarak güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
