03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-080'
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Fabian Hürzeler: "Net oyun süresi için kural gelmeli"

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, futbolda net oyun süresi için kural gelmesi gerektiğini söyledi.

03 Mart 2026 16:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Fabian Hürzeler: 'Net oyun süresi için kural gelmeli'
Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, çarşamba günü Arsenal ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Hürzeler, Arsenal'in duran toplarda fazla vakit harcamasıyla başlayan konunun ardından futbolda net oyun süresi için kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

33 yaşındaki genç teknik adam, "Bana göre asıl mesele; korner, taç atışı veya serbest vuruşlarda ne kadar zaman harcanabileceğine dair net bir kural belirlemek. Fark edilmediğini sanmıyorum ama Arsenal köşe vuruşu kazandığında ve önde olduğunda, bazen sadece vuruşu yapmak için bir dakikada fazla zaman harcıyor. Bu nedenle net oyun süresi 65 değil, 50 dakikada olduğu için net kurallar getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Net oyun süresi tüm maçlarda aynı değilse, bu durum oyunu önemli ölçüde değiştiriyor. Bunu analiz ettik ve aradaki fark gerçekten çok büyük." dedi.

Sözlerine devam eden Hürzeler, "Stadyuma gelip maçlarımızı izlemek için çok para ödeyen her taraftarın aynı miktarda gerçek oyun süresi görmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok para ödüyorlar. Onlar bir futbol şovu görmek istiyorlar. 50 dakika topun oyunda kaldığı ve ardından 40 dakika hiçbir şeyin yapılmadığı bir maç değil." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
