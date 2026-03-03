Real Madrid'den Schlotterbeck için temas yok!

Real Madrid, bu sezon daha önce de gündeme gelen Nico Schlotterbeck'ten vazgeçmiyor.



Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ancak transfer için henüz temas kurulmadı.



Borussia Dortmund, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Alman savunma oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Alman ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için bu ay masaya oturmayı planlıyor.



Borussia Dortmund forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Nico Schlotterbeck, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



