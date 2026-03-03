03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-084'
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Real Madrid'den Schlotterbeck için temas yok!

Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck ile ilgileniyor ancak henüz bir temas kurulmadı.

calendar 03 Mart 2026 16:26
Real Madrid, bu sezon daha önce de gündeme gelen Nico Schlotterbeck'ten vazgeçmiyor.

Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor ancak transfer için henüz temas kurulmadı.

Borussia Dortmund, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Alman savunma oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Alman ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için bu ay masaya oturmayı planlıyor.

Borussia Dortmund forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Nico Schlotterbeck, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
