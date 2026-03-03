03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-017'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Milan Skriniar'a Serie A kancası!

Şampiyonluk yarışında Inter'den fark yiyen Napoli'de Teknik Direktör Conte, yönetimden Skriniar'ın alınmasını talep etti. İtalyanlar, deneyimli hocanın transfer listesinin ilk sırasında Skriniar'ın olduğunu yazdı.

calendar 03 Mart 2026 13:10
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar'a Serie A kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve yaz döneminde PSG'den tapusuyla Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, gösterdiği performansla yeniden Avrupa piyasasında dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerde kaptanlığa yükselen Slovak savunmacının durumunu Napoli kulübü yakından takip ediyor. Areanapoli adlı site Teknik Direktör Conte'nin geleceğinin Skriniar'a bağlı olduğunu yazdı: "Antonio Conte, Napoli'de kalmaya devam ederse, teknik direktörün çok beğendiği Slovak stoper Milan Skriniar yine ilk tercih olacaktır. Bu transfer hocanın geleceğine bağlı bir hamle olabilir. 

SERİE A'YA GERİ DÖNEBİLİR

Milan Skriniar, Napoli söz konusu olduğunda haberlerde sürekli adı geçen bir isim. PSG'deki döneminin ve Türk kulübü Fenerbahçe'ye transferinin ardından birlikte çıkış yaşadığı teknik direktörün yönetiminde Serie A'ya dönmeyi düşünebilir. Başkan De Laurentiis'in talimatıyla Sportif Direktör Giovanni Manna'nın, bir dönem Inter'de forma giymiş olan Slovak oyuncu için ciddi bir girişimde bulunması mümkün. Conte oyuncuya büyük hayranlık duyuyor ve onu kendi kadrosunda yeniden görmekten onur duyacaktır.

HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRLAR

Antonio Conte'nin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve Napoli'de kalma arzusunu dile getirdi. Skriniar, Conte'nin her zaman hayranlık duyduğu bir savunmacı olması nedeniyle her transfer döneminde gündeme gelecek. Conte onu yeni sezonda getirmek için her şeyi yapmaya hazır. Gelecek yıl, Napoli takımının bu sezon eksikliğini hissettiği savunma sağlamlığını yeniden oluşturulması hedefleniyor." Kanarya'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanan Milan Skriniar'ın mukavelesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
