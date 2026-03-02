Haber Tarihi: 02 Mart 2026 14:39 - Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 14:39

Bayram İkramiyesi Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak 2026?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2026 yılında hesaplara yatacak olan bayram ikramiyelerinde. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyeler için geri sayım başlarken, kulislerde konuşulan olası zam senaryoları ve bütçeye olan etkileri netleşmeye başladı.

Emeklilere bayram ikramiyesine bin lira artış yapılması durumunda etki analizine göre, iki bayram için toplam 44 milyar TL ekstra kaynak ayrılması gerekiyor.
2026 yılı bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) mevcut 4 bin TL x 2 (yıllık toplam 8 bin TL) ikramiye ödemesi için 150 milyar TL kaynak ayrıldı. Mevcut planlama kişi başı 4.000 TL üzerinden yapıldığı için, ikramiyenin örneğin 5.000 TL'ye çıkarılması halinde ortaya çıkacak olan ekstra 44 milyar TL'lik devasa bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Yetkililer ve ekonomi kurmayları tarafından yapılan değerlendirmelerde, mevcut şartlarda bu ek yükü karşılamanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

2026 Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçiş tarihi, genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta öncesini kapsayan günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2026 yılı takvimine göre tahmini ödeme dönemleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 2026'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu doğrultuda Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 10 Mart - 18 Mart 2026 tarihleri arasında statüye (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiyesi: Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 18 Mayıs - 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara geçeceği öngörülüyor.

Kesinleşmiş ödeme takvimi, bayramlara sayılı günler kala resmi makamlarca açıklanacaktır.

