Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

calendar 02 Mart 2026 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

SEZON SONU HEDEFİ

Juventus'ta sezon sonu hedeflerine dair konuşan İtalyan teknik adam, "Ben dördüncü sıra için, bu pozisyon için yaşıyorum." dedi.

Skorun 3-1'den 3-3 gelmesiyle ilgili, "Sadece futbolda değil, hayatta ad her zaman kendine güvenmelisin." diyen Spalletti, "Bize çok fazla yük bindirildiği ve şanssız olduğumuz bir an vardı. Takımım bazı önemli şeyler gösterdi ve oyunumuzun geliştiğini görüyorum. Sezonun sonuna doğru harika bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Spalletti, "Takımın ilk yarıda karşılaştığı durumlara bakarsanız, 1-0'lık sonuçtan memnun değilim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden bizim yaptığımız gibi, yorgunluk, hayal kırıklığı ve acı ile ayrıldığınızda, Roma'nın attığı gollerden sonra işleri tekrar rayına oturtmak zor bir iştir ama oyuncular kendilerine inandılar ve sonuç böyle oldu." dedi.

66 yaşındaki teknik adam, "Taraftarlar şu anda bize gerçekten yardımcı oluyor. Onlar yanımızda olduğunda her şey daha az stresli hale geliyor." diye konuştu.

GALATASARAY'A ELENDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakmıştı.

